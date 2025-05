Doppio FORFAIT: assenze UFFICIALI in Como-Inter

Como-Inter sarà una gara molto particolare per Inzaghi e i suoi. I nerazzurri possono ancora coltivare qualche speranza minima di centrare il sogno Scudetto, ma tutto dipenderà dal risultato di Napoli-Cagliari. Al tempo stesso, però, la squadra deve pensare anche più avanti, alla finale di Champions League di sabato prossimo.

Inzaghi, pertanto, apre a un turnover abbastanza ampio, come visto contro il Torino, con diversi titolari a riposo. Non solo: nelle scorse ore, infatti, è stata ufficializzata una doppia assenza per la trasferta della 38a giornata di Serie A.

Pavard e Zielinski non sono stati convocati per la gara. Una notizia non del tutto inattesa, che conferma la cautela con la quale l’Inter si approccia alla gara del Sinigaglia. Ci sarà, invece, Lautaro Martinez, che dovrebbe anche giocare uno spezzone, in preparazione alla finale con il PSG.