Inzaghi stravolge l’Inter: a Como ha in mente tanti cambi

Domani sera l’Inter scenderà in campo per la 38^ ed ultima giornata di Serie A sul campo del Como sperando che da Napoli arrivino buone notizie e che il Cagliari riesca a fermare la squadra di Conte. Tuttavia per i nerazzurri incombe anche la finale di Champions League e alcuni pensieri di Simone Inzaghi sembrano andare in quella direzione.

Come riportato da Andrea Paventi di Sky Sport, sono infatti previsti diversi cambi di formazione rispetto a quello che è l’undici tipo dell’Inter. A quanto pare Inzaghi vuole evitare infortuni o problemi per i suoi giocatori migliori in vista della partita contro il PSG che si giocherà a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio.

Dovrebbero restare in panchina sia Thuram che Lautaro Martinez (quest’ultimo non al meglio di condizione) e giocare dall’inizio diverse seconde linee come Darmian, Carlos Augusto, Asllani, Zalewski, Correa e Taremi. È previsto del riposo anche per Barella e Mkhitaryan tra i giocatori di solito titolari.