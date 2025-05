FOTO – Tutti i DETTAGLI dell nuova prima maglia dell’Inter

Mancano due partite fondamentali, più un intero Mondiale per Club, per chiudere ufficialmente la lunghissima annata dell’Inter. Tuttavia, i nerazzurri possono già oggi gettare un primo sguardo sulla stagione 2025/2026, con le nuove immagini della prima maglia trapelate in queste ore.

Il sito specializzato Footy Headlines ha pubblicato diverse foto della divisa, svelandone tutti i particolari. Le novità più grandi sono rappresentate senza dubbio dal logo dell’Inter e dal simbolo della Nike entrambi di colore celeste.

Curiosa anche la forma delle linee nerazzurre, ancora una volta non classiche, ma con un design in grado di disegnare sul fronte della maglia la parola in Inter, con un font unico, riproposto anche all’interno del colletto. Ua scelta particolare, che conferma la volontà di innovazione che sta distinguendo da anni il lavoro del brand americano con le divise interiste.

