VIDEO – L’assedio dei tifosi del Napoli sotto l’hotel del Cagliari

Mancano ormai poche ore alle due sfide dell’ultima giornata di Serie A che decideranno il vincitore dello Scudetto. Como-Inter e Napoli-Cagliari si giocheranno in contemporanea, ma molto dipenderà dal risultato della squadra di Conte, visto il punto di vantaggio in classifica.

A Napoli il clima è rovente in vista di questa gara e nella notte della vigilia le Curve della tifoseria partenopea hanno preso d’assalto l’hotel a Fuorigrotta dove alloggia il Cagliari. Una missione di disturbo con fumogeni, cori per non far dormire al meglio gli uomini di Nicola in vista della partita.

Questo il video pubblicato da Il Matitno: