Il piano di Inzaghi in Como-Inter per mettere ansia al Napoli

Dopo alcuni giorni di riflessione, Simone Inzaghi ha scelto: contro il Como ci sarà spazio per un ampio turnover, con tanti titolari a riposo dal 1′. Le speranze Scudetto ci sono ancora, ma il tecnico deve pensare anche all’imminente finale di Champions League.

Tuttavia, Inzaghi non sembra aver rinunciato al campionato di Serie A e ha pensato a un piano per cercare di mettere pressione al Napoli, come riportato da La Gazzetta dello Sport. L’obiettivo è chiaro: partire forte per segnare subito e indirizzare la gara.

Un eventuale vantaggio immediato dei nerazzurri, infatti, potrebbe far crescere l’ansia nella squadra di Conte, rendendo così più complicata la partita del Maradona da un punto di vista psicologico.