Esposito eguaglia Yamal: super gol su punizione ai playoff!

Francesco Pio Esposito continua a dominare in Serie B. Il classe 2005 dell’Inter ha segnato al suo esordio ai play-off con lo Spezia, siglando il suo 18° gol stagionale. Il centravanti dello Spezia, però, non solo ha fatto gol, ma lo ha fatto in grandissimo stile.

Nell’andata delle semifinali con il Catanzaro, Esposito ha siglato il gol del 2-0 con una punizione splendida. Il modo migliore per festeggiare un traguardo importante, che gli ha permesso di eguagliare Yamal.

Come riportato da Cronache, l’attaccante di proprietà dell’Inter, infatti, è il 3°giocatore nato dopo il 2004 a raggiungere quota 20 tra gol e assist, nelle prime 2 divisioni dei 5 maggiori campionati europei. Gli altri due sono Kroupi del Lorient e proprio Lamine Yamal.

Questo il video del suo gol: