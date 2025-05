Inzaghi pensa al PSG: ha deciso chi riposerà in Como-Inter

C’è ancora una piccola fiammella di speranza per lo Scudetto e la volontà di onorare il campionato fino all’ultimo, ma in casa nerazzurra si guarda anche oltre. In Como-Inter, infatti, Inzaghi inizierà già a pensare anche alla gara decisiva di sabato prossimo: la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

D’altronde, come scrive La Gazzetta dello Sport, alcuni giocatori hanno ancora bisogno di riposo, come Lautaro Martinez, Pavard e Frattesi, anche se c’è speranza magari di vederli a gara in corso domani, per ritrovare il ritmo partita in vista della finale di Monaco.

Inzaghi, comunque, sembra aver già fatto le sue scelte per le due gare, salvo imprevisti. Contro il Como, oltre a chi non è ancora al meglio, riposerà solo Bastoni, con Carlos Augusto che prenderà il suo posto. Spazio ancora anche a Bisseck e Taremi, che contro il PSG dovrebbero tornare in panchina.