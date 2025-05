Corsera: “Inzaghi rinnovo o addio. Marotta ha un preferito”

Alla vigilia di due partite decisive per la stagione dell’Inter, il Corriere della Sera torna si concentra sul futuro di Simone Inzaghi, a pochi giorni di distanza dalla notizia dell’offerta da 20 milioni di euro dell’Al Hilal.

Secondo il quotidiano, il futuro del tecnico dipenderà tutto dal rinnovo di contratto. Se non arrivasse l’accordo con l’Inter l’addio sarebbe l’unica soluzione, con Marotta che avrebbe già individuato in Massimiliano Allegri il profilo preferito per prendere il suo posto in panchina.

Questo il virgolettato:

“Chi, adesso, metterebbe in dubbio la permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, con uno scudetto in palio domani sera a Como e una Coppa dei Campioni da contendere al Psg a fine mese?

Forse nessuno. Eppure le voci di un’offerta in doppia cifra, 20 milioni, proveniente dall’Arabia, precisamente dall’Al Hilal, per il Demone non rendono lo scenario futuro così ovvio come sembrerebbe. Ogni valutazione nella sede di viale della Liberazione verrà fatta ad annata conclusa soppesando crescita della squadra, vittorie e sconfitte. Rinnovo o addio, non ci sono altre strade. Se Simone lascerà l’Inter, Max Allegri è da tempo il preferito del presidente Marotta, con cui alla Juve ha conquistato due volte la finale di Champions”.