Cagliari a Napoli senza DUE Big: esordio del Terzo portiere

Le speranze Scudetto dell’Inter sono appese a un filo e, soprattutto, non dipendono dai nerazzurri. Al netto del risultato con il Como, infatti, solo un passo falso del Napoli contro il Cagliari potrebbe consegnare il titolo agli uomini di Inzaghi.

Un’eventualità che non sembra molto probabile, dal momento che la squadra di Nicola ha già ottenuto la salvezza e andrà al Maradona senza reali obiettivi di classifica. Non solo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i sardi potrebbero avere alcune assenze importanti.

Oltre all’infortunato Gaetano, ieri operato, il Cagliari dovrebbe rinunciare anche all’altro ex Napoli, Caprile. Al suo posto si pensa all’esordio del terzo portiere Ciocci. Probabili anche l’assenza di un altro titolarissimo come Mina, non al meglio. Infine, anche Luvumbo dovrebbe dare forfait, con l’attacco che potrebbe essere guidato da Pavoletti.