Nico Paz, non è finita: così l’Inter può tornare in corsa

Prende forma il prossimo calciomercato dell’Inter, tra obiettivi vicini a vestire la maglia nerazzurra (Sucic è praticamente certo, mentre per Luis Henrique) e piste che sembrano destinate a sfumare, come quella per Nico Paz. In realtà, come riportato dal Corriere dello Sport, per il talento del Como non sarebbe ancora detta l’ultima parola.

Il Real Madrid, che verrà guidato da Xabi Alonso nella prossima stagione, sembra ormai convinto di sfruttare il diritto di recompra, fissato a 9 milioni di euro. Un affare rispetto alla valutazione di circa 50 milioni di euro che fa il Como.

Una decisione che sembrerebbe tagliare fuori l’Inter, ma solo all’apparenza. Infatti, non è da escludere che dopo il Mondiale per Club il Real Madrid possa decidere di mandare Nico Paz in prestito, vista l’ampia concorrenza in rosa. A quel punto, i nerazzurri potrebbero tornare in corsa, sfruttando l’amicizia di Zanetti con il padre del giocatore.