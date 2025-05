Inzaghi vuole garanzie da Oaktree: la richiesta di mercato

La gara con il Como, ma soprattutto la finale di Champions League saranno due momenti decisivi della stagione dell’Inter, che però non cambieranno il giudizio su Simone Inzaghi. Infatti, nonostante le tentazioni dall’Arabia Saudita, i nerazzurri metteranno ancora il tecnico piacentino al centro del proprio progetto.

In ogni caso, come riportato da Tuttosport, Inzaghi vorrà chiedere comunque delle garanzie per il futuro all’Inter. Le richieste principali riguarderebbero il calciomercato, con particolare riferimento alla volontà di Oaktree di ringiovanire in modo importante l’attuale rosa.

Una linea guida alla quale Inzaghi non vuole opporsi, ma alla quale vuole affiancare anche la necessità di avere a disposizione profili maturi, da affiancare a giovani di prospettiva. L’obiettivo, d’altronde, è quello di confermare l’Inter ad altissimi livelli anche nella prossima stagione.