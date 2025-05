Rigore Bisseck: dall’AIA attacco a Rocchi per Inter-Roma

Proseguono i problemi interni all’AIA in questa stagione che è stata ricchissima di polemiche da parte di molte squadre di Serie A e non solo, per via di una serie di errori arbitrali o mancate revisioni al VAR di episodi molto contestati che hanno scatenato la furia dei tifosi. In queste ore emerge anche una lunga lettera scritta dall’assistente arbitrale in Serie B, Domenico Rocca.

L’associato della sezione di Catanzaro ha messo per iscritto una serie di problematiche da lui riscontrate nei giudizi e nelle valutazioni che ci sono all’interno dell’AIA e verso il designatore Gianluca Rocchi, facendo leva anche su alcuni episodi da lui elencati tra Serie B e Serie A, fra cui anche il contestatissimo mancato rigore per l’Inter nella recente gara con la Roma in cui non venne ravvisato un fallo da rigore di Ndicka ai danni di Bisseck. Questo il pensiero di Rocca:

“[…] possiamo aggiungere Udinese – Parma dove viene concesso un calcio di rigore giusto, solo perché a Lissone come supervisore Rocchi si alza rapidamente dalla postazione per “bussare” ( si sente anche nell’audio delle registrazioni) più volte sul vetro della stanza di Paterna Var e Sozza Avar per richiamare la loro attenzione che a sua volta chiameranno l’arbitro per un ofr e far assegnare giustamente come detto un rigore che i var si erano persi… (ma perché in Inter – Roma, Gervasoni super visore di giornata non “bussa” ai Var per far assegnare un calcio di rigore netto (dove la Commissione al raduno ammette pubblicamente davanti a tutti arbitri e assistenti che abbiamo perso un rigore netto) a favore dell’Inter? errore grave, che molto probabilmente determinerà la perdita del campionato della società Inter a favore della società Napoli?!”, si legge nella lettera dell’assistente arbitrale.