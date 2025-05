Polemica Cagliari senza titolari a Napoli: risponde Nicola

Alla vigilia di Como-Inter e Napoli-Cagliari, due gare determinanti per lo Scudetto, ha parlato il tecnico dei sardi Davide Nicola in conferenza stampa. L’allenatore ex Empoli e Torino ha risposto anche alle domande sui molti assenti importanti che ci sono tra le fila dei rossoblù.

“Di certo non ci saranno Gaetano e Caprile, che ha giocato infortunato nella gara contro il Venezia. Lo ringrazio per essere rimasto in campo nonostante il problema. Purtroppo è una distrazione di primo grado alla gamba. Zortea sta facendo un’ecografia, Pavoletti dovrebbe esserci”, spiega Nicola.

L’allenatore del Cagliari poi chiude promettendo impegno: “Per me tutte le partite sono aperte, anche quando c’è un certo di divario tra le squadra. Sennò che mi preparo a fare? Sono fermamente convinto che la squadra potrà fare qualcosa di importante. Mi preparo sempre per fare il meglio. In campo il terzo portiere Ciocci? Costruisco la settimana con i giocatori che potrebbero essere determinanti per una data partita. Se posso gratificare qualcuno lo farò”.