Germania, i convocati di Nagelsmann: la scelta su Bisseck

Mancano pochi giorni alla fine della stagione per quanto riguarda le partite delle squadre di club. Prima dell’inizio del Mondiale per Club di metà giugno ci saranno però altre partite delle Nazionali con un occhio di riguardo in Europa per la final four di Nations League.

L’Italia suo malgrado non ci sarà dopo che ha perso la doppia sfida contro la Germania nei quarti di finale. Proprio la selezione tedesca scenderà in campo contro il Portogallo il prossimo 4 giugno e sarà presente anche l’interista Yann Aurel Bisseck che è stato inserito nella lista dei 26 calciatori convocati dal CT Nagelsmann.

PORTIERI: Baumann; Nubel; Ter Stegen;

DIFENSORI: Andrich; Anton; Bisseck; Kimmich; Koch; Mittelstadt; Raum; Tah;

CENTROCAMPISTI: Adeyemi; Amiri; Bischof; Gnabry; Goretzka; Gosens; Gros; Nmecha; Pavlovic; Sané; Stiller; Wirtz;

ATTACCANTI: Fullkrug; Undav; Woltemade.