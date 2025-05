Maxi-schermo a San Siro per PSG-Inter: la scelta definitiva

Tutti i tifosi nerazzurri contano i giorni che li separano dalla super finale di Champions League con la sfida PSG-Inter che andrà in scena il 31 maggio a Monaco di Baviera. L’attesa da parte di entrambe le tifoserie è alle stelle perché si tratta senza dubbio dell’appuntamento più importante della stagione per i due club.

Come prevedibile, la corsa ai biglietti per questo match non è stata facile e ci sono state molte polemiche con i codici che la società ha messo a disposizione per l’acquisto dei ticket per l’Allianz Arena. Per tutti i tifosi che resteranno a Milano o comunque in Italia, sarà possibile però riunirsi a vedere la partita tutti assieme.

Come richiesto da molti tifosi, è infatti confermata la presenza di un maxi-schermo a San Siro per vedere PSG-Inter con gli altri sostenitori nerazzurri. In queste ore è arrivata la conferma ufficiale della Prefettura di Milano che ha dovuto prima analizzare tutte le norme di sicurezza per un grande evento come questo per evitare disordini.