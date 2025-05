Psg-Inter, è CAOS codici per i biglietti della finale Champions: cosa sta succedendo

Dallo scorso giovedì 15 maggio, come comunicato ufficialmente dall’Inter, è iniziata la distribuzione da parte del club dei codici necessari per l’acquisto dei biglietti sul sito Uefa per la finale di Champions League di Monaco contro il Psg del prossimo 31 maggio 2025.

Sono stati più di 80mila i tifosi nerazzurri che hanno fatto richiesta sul sito interista per avere accesso ai codici: una domanda chiaramente superiore rispetto ai ‘soli’ 18mila posti assegnati dall’Uefa alle rispettive tifoserie di Inter e Paris Saint Germain.

Sono stati dunque migliaia e migliaia gli interisti rimasti delusi dalla mancata ricezione, sia nella prima giornata di giovedì, ma anche successivamente nella distribuzione avvenuta tra venerdì 16 e lunedì 19 maggio. Stando a quanto comunicato dal club interista agli Inter Club, però, non è escluso che da qui al prossimo giovedì 22 maggio possano essere inviati eventuali codici residui.

Tuttavia, da parte di tifosi è scaturita una feroce protesta specialmente sui social per via delle modalità prese in considerazione dal club. Come spiegato ufficialmente dall’Inter, è stato utilizzato “un criterio di assegnazione che punta a premiare i tifosi più fedeli, che tiene in considerazione anni consecutivi di sottoscrizione abbonamento o iscrizione all’Inter Club”. Per questa ragione, “un abbonato da 10 stagioni è stato privilegiato rispetto ad un abbonato da 2 stagioni”.

Nonostante ciò, sono stati diversi gli abbonati di lunga data a rimanere fuori da questa selezione, così come praticamente tutti gli iscritti ad Inter Club, sia italiani che esteri. Sembra tra l’altro improbabile che nelle prossime ore possano effettivamente essere distribuiti nuovi codici, considerato che – come comprovato con il club nerazzurro – la disponibilità degli stessi è stata esaurita nella giornata odierna.