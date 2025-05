Romano annuncia in DIRETTA il nuovo bomber dell’Inter dalla Premier

Il mercato dell’Inter sta già cominciando a entrare in una fase molto calda. La società nerazzurra, infatti, è già al lavoro su diverse operazioni, vista anche la volontà di concludere alcuni colpi prima del Mondiale per Club di metà giugno.

Uno di questi riguarda sicuramente l’attacco, dove in estate dovrebbero arrivare grandi novità. Un nuovo nome che sarebbe finito nel mirino dell’Inter lo ha annunciato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. Si tratta di Rasmus Hojlund del Manchester United.

Queste le sue parole:

“Da marzo, aprile la Juventus e il Napoli hanno fatto chiamate per Hojlund. La situazione diventa interessante. Un altro dei club che ha presto informazioni è anche l’Inter. In attacco ci saranno grandi cambiamenti, con tanti giocatori che andranno via. Sappiamo di Arnautovic e Correa che lasceranno l’Inter, e c’è da vedere la questione Taremi. Hojlund è un giocatore che piaceva già da prima che andasse al Manchester United. All’Inter è sempre piaciuto e per il quale sono state prese informazioni, per capire la fattibilità dell’operazione, i costi. Come caratteristiche piace tanto e lo aggiungiamo alla lista dei club italiani che lo stanno seguendo”.