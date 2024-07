Attenta Inter, vogliono subito Gudmundsson: offerta da 30 milioni

Come già raccontato nella giornata di ieri, si è registrato un nuovo inserimento nella corsa ad Albert Gudmundsson. L’attaccante del Genoa, da mesi obiettivo prioritario dell’Inter sul mercato, è stato sondato da un’altra rivale del campionato italiano.

Come confermato questa mattina dal Corriere dello Sport, si tratta della Lazio. Il presidente Claudio Lotito sta infatti programmando un mercato importante che vorrebbe coronare con un colpo in grande stile. Al sondaggio dei biancocelesti, il Grifone ha risposto con la solita valutazione da 30 milioni di euro per il cartellino dell’islandese.

La Lazio, che nel frattempo non molla l’altro grande obiettivo Greenwood, vorrebbe proporre al Genoa le stesse condizioni presentate al Manchester United: 20 milioni di euro come parte cash, più il 50% sulla futura rivendita del cartellino dell’attaccante. Da convincere anche lo stesso Gudmundsson che da tempo ha dato il sì alla corte dell’Inter.