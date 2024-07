“Clausola sul contratto”: così l’Inter incassa 30 milioni

Dopo aver raggiunto da mesi l’intesa per la nuova partnership con Betsson Sport, nella giornata di ieri l’Inter ha ufficializzato l’accordo con il colosso svedese che prenderà il posto di Paramount+ come main sponsor dalla prossima stagione.

Una partnership storica quella chiusa con Betsson che farà registrare il più alto incasso di sempre al club nerazzurro da parte di uno sponsor. Le parti, infatti, hanno siglato un contratto quadriennale da 30 milioni di euro a stagione, per un totale di 120 milioni complessivi.

Stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, in favore dei nerazzurri vi sarebbe una clausola per il prolungamento automatico del contratto al quinto anno. Qualora l’Inter decidesse dunque di attivare l’opzione presente sull’accordo, andrebbe ad estendere la partnership per un’ulteriore stagione andando ad incassare altri 30 milioni di euro.