Azpilicueta sfumato: le alternative dell’Inter per la difesa

Se Bisseck parla già di Inter nelle interviste in Germania, i nerazzurri si sono visti scappare Azpilicueta. C’era un accordo verbale con lo spagnolo, che però ha scelto l’Atletico Madrid per motivi personali. L’ex Chelsea rappresentava l’ennesimo colpo a zero, duttile e con tanta esperienza. Ora Marotta e Ausilio dovranno lavorare ad altro per completare il reparto difensivo.

I primi nomi sul taccuino sono quelli di Merih Demiral e Trevoh Chalobah. Il turco, come riporta Tuttosport, ha rotto da tempo con Gasperini e l’Inter vorrebbe sfruttare questa situazione. Venticinquenne, ha già giocato nella difesa a 3, da centrale però non da braccetto che è il ruolo che serve ai nerazzurri. La scadenza del contratto del difensore è nel 2026 e grazie ai buoni rapporti tra le due società, si lavora per un prestito con diritto di riscatto. L’Atalanta considera il giocatore in uscita e in più è molto interessata a Giovanni Fabbian, che l’Inter però è disposta a cedere solo in prestito.

Chalobah piace all’Inter da tempo, è un pallino di Ausilio che lo voleva già la scorsa estate. Difficile convincere il Chelsea a lasciarlo partire in prestito, mentre il giocatore apprezzerebbe la destinazione. La trattativa per Lukaku potrebbe però essere d’aiuto nel caso in cui i nerazzurri, con quanto guadagnato dalle cessioni, riuscissero a riprendere Big Rom si potrebbe allargare l’operazione anche al difensore.