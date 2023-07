Il piano dell’Inter sulle fasce: da Gosens al vice Dumfries

Nei giorni scorsi ci si è concentrati principalmente sulla questione Brozovic e sul post Onana. L’Inter però ha ancora dei ruoli scoperti. Con Darmian ormai spostato dei 3 di difesa come braccetto destro, l’unico laterale su quella fascia rimane Dumfries. Raoul Bellanova è infatti tornato a Cagliari per poi essere ceduto al Torino. Proprio dal club granata potrebbe arrivare il nuovo esterno destro. Si tratta di Wilfred Singo, che andrà in scadenza nel 2024. Cairo lo ha messo sul mercato e chiede 15 milioni. Come riporta Tuttosport si può chiudere intorno ai 10-12 più bonus. Un profilo con più esperienza rispetto a Bellanova, date le sue 98 presenze in Serie A.

Sulla fascia sinistra L’Inter al momento non ha necessità, ma Robin Gosens non è detto che rimanga a Milano. Sul tedesco ci sono infatti Wolfsburg, Union Berlin e Bournemouth. I nerazzurri sarebbero disposti a cederlo per una cifra vicina ai 15 milioni e con questi andrebbero poi su Carlos Augusto del Monza. Il brasiliano non è però l’unica opzione. Secondo il quotidiano piemontese, l’Inter avrebbe un’alternativa, ovvero Mitchell Bakker. L’olandese, classe 2000 quest’estate lascerà il Bayer Leverkusen. Su di lui ci sono diversi club, tra cui anche l’Atalanta e la Roma.