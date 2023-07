Lukaku rimane l’obiettivo in attacco: l’Inter prepara l’offerta

Romelu Lukaku è in cima nel taccuino di Marotta ed Ausilio. Il belga è infatti il preferito per l’attacco, l’Inter vorrebbe aggiungerlo a Lautaro Martinez e Thuram – in attesa di capire il futuro di Correa – per completare il reparto. La cessione di Marcelo Brozovic fa respirare il club di Viale della Liberazione che ora vuole riprendersi Big Rom.

Come riporta Fabrizio Romano, l’Inter dovrebbe ricontattare il Chelsea la prossima settimana per portare avanti l’affare. Potrebbero esserci altri colloqui dopo la firma dell’accordo con Brozovic. Il club punta ad un prestito con obbligo di riscatto ed un potenziale pagamento a rate per l’acquisto.

L’opinione di Passione Inter

Con la cessione di Dzeko e le condizioni di Correa che non danno certezze, l’Inter ha bisogno di un quarto attaccante. Già lo scorso anno Simone Inzaghi ha potuto contare solo sul bosniaco e su Lautaro Martinez a causa dell’infortunio di Lukaku. Il belga vuole solo l’Inter, ha infatti rifiutato ogni proposta dall’Arabia e sarebbe disposto anche a ridursi lo stipendio. La società lo sa e sta facendo forza su questo per riuscire a convincere il Chelsea a lasciarlo partire. Ora va trovato un accordo con i Blues, e in questo senso i 18 milioni di Brozovic possono tornare utili.