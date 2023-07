Gagliardini saluta l’Inter: “Un privilegio far parte di questa famiglia”

Roberto Gagliardini non è più un giocatore dell’Inter. Dopo il saluto da parte del club, è arrivato anche quello del giocatore. Il centrocampista ha salutato così i tifosi sui social: “Ciao Inter! Grazie per questi anni assieme…meravigliosi, intensi: un privilegio far parte di questa famiglia!! Grazie per avermi aiutato a crescere in campo e fuori. Grazie A TUTTI per questo viaggio incredibile!”.

Il centrocampista è ora un parametro zero ed è possibile che rimanga in Serie A: su di lui ci sarebbe infatti il Monza che punta a rinforzare il centrocampo per confermare l’annata da sogno appena conclusa.