Mercato – Axel Bakayoko verso il prestito alla Stella Rossa di Stankovic: affronterà il Milan in Europa League

Di fatto, oggi, è rimasto senza squadra, in quanto imbottigliato all’Inter, ufficialmente tesserato ma di fatto inutilizzato: questo dopo aver trascorso le ultime due stagioni in prestito al San Gallo, in Svizzera, e dopo aver trascorso quella precedente al Sochaux, per i suoi primi passi da calciatore professionista. Ora, però, Axel Bakayoko, classe 1998 di proprietà dell’Inter, è pronto a rilanciarsi in una nuova esperienza – ancora in prestito – che promette di essere un’esperienza con un particolare retrogusto San Siro, sponda rossonera e sponda nerazzurra.

Come riporta Sky, infatti, Bakayoko sarebbe sempre più vicino a trasferirsi – per la seconda parte di questa stagione – alla Stella Rossa di Belgrado, squadra allenata dall’ex interista Dejan Stankovic. Squadra, tra l’altro, che nel nuovo anno solare affronterà, ai sedicesimi di finale di Europa League, il Milan di Stefano Pioli: lo stesso allenatore che – ennesima coincidenza – fece esordire Bakayoko proprio in Europa League, nella sfida vinta per 2-1 contro lo Sparta Praga, proprio ai tempi dell’Inter, prima della giravolta di prestiti. Cui ora se ne aggiunge un altro, per un’altra corsa.

