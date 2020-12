Mercato – Per luglio si sondano le occasioni low cost in difesa: spunta anche il nome di Mustafi

A volte ritornano, così come ritornano d’attualità, per il mercato dell’Inter, alcuni nomi per il reparto difensivo già accostati ai nerazzurri negli scorsi anni: tra questi c’è anche quello di Shkodran Mustafi, ex difensore della Sampdoria, dal 2016 in forza all’Arsenal. Un giocatore che era già stato inseguito più volte dalla società nerazzurra – una prima volta tra il 2014 e il 2016 quando militava al Valencia, un’altra volta quando era già un giocatore dell’Arsenal – e che ora, come ricordava in mattinata Tuttosport, può tornare un nome d’attualità insieme ad altri profili low cost, come necessità impone.

Mustafi, infatti, va in scadenza di contratto con i Gunners nel 2021 e un prolungamento del contratto è sempre più difficile: per l’Inter sarà solo questione di tempo, perché a Marotta e Ausilio basterà aspettare ancora pochi giorni, e dal mese di gennaio il giocatore potrà accordarsi con quale squadra voglia in vista della prossima stagione. Spetterà quindi all’Inter decidere se affondare il colpo: fermo restando che il giocatore, certo, piace, ma non è certo l’unico profilo sondato dalla società interista. Che rimane sul pezzo un po’ su tutte le occasioni a parametro zero, e – auspicabilmente – si appresta a piazzare la zampata per ritoccare un reparto che, oggi, si sta ritrovando.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<