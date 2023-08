Nicolò Barella è uno dei pilastri dell’Inter del presente e del futuro. Il centrocampista nerazzurro ha assunto un ruolo da leader ancora maggiore con le partenze di pilastri come Handanovic e Brozovic, tanto da divenire il nuovo capitano nerazzurro, alle spalle di Lautaro Martinez. E ora la società sembra pronta a certificare ulteriormente la sua centralità nel progetto.

Secondo Tuttosport, infatti, i tempi sarebbero maturi per il rinnovo del contratto di Barella, attualmente in scadenza nel 2026. Le trattative dovrebbero iniziare a settembre, dopo la conclusione del calciomercato, in modo da arrivare all’accordo entro la fine dell’autunno.

Si tratta delle stesse tempistiche che portarono a un primo rinnovo nel 2021. L’Inter vuole scongiurare qualsiasi rischio con Barella, dal momento che il suo status da top assoluto in Europa ha già suscitato l’interesse di alcuni club negli scorsi mesi. Come, ad esempio, quello del Newcastle, che ha poi virato su Tonali.

L’opinione di Passione Inter

Barella è uno degli elementi che l’Inter ritiene incedibili ed è giusto che la società voglia tutelarsi il prima possibile per un giocatore che anno dopo anno si sta dimostrando uno dei migliori nel suo ruolo. Prolungare il contratto di Barella è una di quelle mosse che può permettere ai nerazzurri di guardare con fiducia al futuro del progetto tecnico.