L’Inter è al lavoro per completare la difesa, con la ricerca di un nuovo innesto che ha subito una nuova accelerazione dopo l’infortunio di Acerbi. Un profilo molto gradito ai nerazzurri sembra essere quello di Japhet Tanganga del Tottenham, per il quale però sembra esserci diversa concorrenza.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, sul difensore classe 1999 ci sono alcuni club di Premier League e anche il Galatasaray. All’Inter, Tanganga piace per la sua capacità di giocare sia come difensore centrale, che come terzino destro e i londinesi avrebbero aperto al prestito con diritto di riscatto.

I nerazzurri, però, hanno già pronte un paio di alternative, entrambe provenienti dall‘Atalanta. Si tratta di Rafael Toloi e José Luis Palomino, entrambi preferiti rispetto a Merih Demiral, che però è fuori dal progetto tecnico dei bergamaschi.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter ha bisogno di un difensore centrale per completare il reparto, ma è improbabile che i nerazzurri vogliano fare un investimento troppo dispendioso per il ruolo. Ecco perché è molto probabile che si andrà alla ricerca di un’occasione in queste ultime settimane di mercato.