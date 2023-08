L’Inter anticipa il rientro di un suo giocatore: ha estimatori in Serie A

Tanto lavoro sul mercato da parte dell‘Inter, anche per quanto riguarda operazioni maggiormente sottotraccia. È quanto sta accadendo con Niccolò Corrado, esterno sinistro di proprietà nerazzurra, ma attualmente in prestito alla Ternana.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la dirigenza interista sarebbe intenzionata a riportare il classe 2000 a casa base con un anno di anticipo (la fine del prestito è attualmente prevista per il 2024).

Questo perché Corrado, 35 presenze in Serie B nella scorsa stagione, avrebbe degli estimatori in Serie A. Si tratta di Genoa e Sassuolo, ai quali il club nerazzurro aprirebbe per un nuovo prestito.

L’opinione di Passione Inter

Operazione particolare, ma che avrebbe senso. All’Inter conviene avere un suo giocatore in prestito in Serie A, anche nell’ottica di una maggiore valutazione per una futura rivendita. Corrado è stato impiegato con grande frequenza dalla Ternana e l’interesse di due club importanti come Genoa e Sassuolo sono un ottimo attestato di stima per la sua carriera.