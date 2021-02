CM.com – Il retroscena su Barella: tentativo del Tottenham, no categorico dell’Inter. Il piano di Marotta

Nicolò Barella si è definitivamente consacrato quest’anno con la maglia dell’Inter. Il centrocampista azzurro, protagonista anche con la Nazionale di Mancini, è diventato uno dei pilastri della rosa di Conte.

Un giocatore “totale”, capace di correre per tutto il campo ed essere decisivo anche in zona gol. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’Inter non ha nessuna intenzione di privarsi di lui.

Nella finestra invernale di mercato ci ha provato seriamente il Tottenham, ma la dirigenza nerazzurra ha risposto con un secco no. La trattativa per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2024, con ritocco dell’ingaggio si riaprirà quando il futuro societario sarà più chiaro. Ma in ballo ci sarà anche la fascia da capitano.

