Barzaghi: “Lite Inzaghi-Frattesi? La verità sul mercato dell’Inter”

A stroncare le ultime indiscrezioni uscite sul futuro di Frattesi, questa mattina su Youtube Marco Barzaghi ha fatto il punto della situazione sulle possibili mosse di mercato dell’Inter in futuro. In particolare, il giornalista ha smontato quanto circolato in merito ad una richiesta da parte del centrocampista di voler andar via.

Queste le sue parole: “Fake news su fake news. Frattesi non vuole lasciare l’Inter, vuole giocare di più ed essere coinvolto. Più minuti e titolarità, anche se deve migliorare offrendo partite migliori. Ma bisogna considerare anche con chi sei, con chi giochi, chi hai davanti. Chiaro che ognuno vorrebbe giocare di più, lo stesso Zielinski credo che da protagonista dello scudetto del Napoli a ritrovarsi a riserva dell’Inter, non credo sia soddisfatto. Ma se riesci ad immergerti nel contesto in cui sei, credo che le cose poi vadano un po’ ad equilibrarsi. La richiesta dell’Inter è altissima per scoraggiare tutti i possibili interessati”.

Come ribadito dallo stesso Barzaghi, inoltre, tra Inzaghi e Frattesi non vi sarebbe stato alcun litigio come invece riportato da altre fonti: “Voci di litigio tra Inzaghi e Frattesi, conoscendo entrambi, mi sembrano ancora una grandissima mega fake totale. Vedendo da dove arriva è da quelli che ne hanno sparati di tutti i colori negli ultimi anni”.