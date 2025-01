Novità Milan in ATTACCO: “Si candida a una maglia da titolare”

Vigilia del secondo derby stagionale, che assegnerà anche il primo trofeo stagionale del calcio italiano. A Riyadh, infatti, Inter e Milan si giocheranno la Supercoppa Italiana, in un remake della gara di due stagioni fa, quando a trionfare furono i nerazzurri.

Per i due tecnici sono le ultime ore per decidere chi mandare in campo dal primo minuto, con Inzaghi che deve fare i conti con la scelta del sostituto di Thuram, assente per infortunio. Dubbi, però, anche in casa rossonera, con Conceicao che, però, sembra aver preso una decisione definitiva per quanto riguarda la condizione di Leao.

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, infatti, a sinistra in attacco dovrebbe esserci Alex Jimenez, che “ha recuperato dai problemini fisici che lo avevano costretto al cambio contro la Juventus. E proprio lo spagnolo si candida a una maglia da titolare”. Sarà lui, verosimilmente a prendere il posto di Leao, la cui presenza verrà decisa solo a ridosso del fischio d’inizio.