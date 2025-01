Thuram non recupera: Inzaghi tentato dalla mossa a sorpresa

In seguito ai primi esami svolti nella giornata di ieri che hanno evidenziato una lieve elongazione all’adduttore sinistro, è certo che Marcus Thuram non farà in tempo a recuperare per esserci dal primo minuto in vista della finale di Supercoppa Italiana di domani sera tra Inter e Milan.

L’attaccante francese andrà in panchina e proverà a stringere i denti per esserci a gara in corso, anche se come scenario rimane in questo momento improbabile. Al suo posto, come confermato dal cambio effettuato da Simone Inzaghi all’intervallo di Inter-Atalanta, il super favorito rimane Mehdi Taremi.

Come svelato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, però, nella testa di Inzaghi sta prendendo piede sempre di più una tentazione a sorpresa. Negli allenamenti prima ad Appiano e adesso in Arabia, lo staff tecnico interista ha visto un Correa in grande crescita: l’argentino spera dunque in una rimonta su Taremi nella doppia seduta odierna per partire dal primo minuto al fianco del connazionale Lautaro contro il Milan.