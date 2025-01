Dopo il lieve affaticamento avvertito agli adduttori all’intervallo di Inter-Atalanta, si sono ridotte al sensibilmente per Marcus Thuram le possibilità di esserci nella finale di Supercoppa Italiana di domani sera contro il Milan.

L’attaccante francese quest’oggi si sottoporrà ad ulteriori esami strumentali, ma soprattutto cercherà di testare le sue condizioni nella doppia seduta prevista dall’Inter alla vigilia del derby di Supercoppa. In ogni caso, stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, i primi esami medici “hanno azzerato le possibilità di schierarlo dall’inizio”.

Quest’oggi, dunque, Inzaghi capirà se potrà portarlo in panchina per utilizzarlo quantomeno a gara in corso. L’allenatore nelle sue valutazioni non potrà non tener conto anche del calendario tostissimo che aspetterà la sua squadra al rientro in Italia. Come ribadito dallo stesso tecnico nella conferenza stampa di questa mattina, la sua Inter dovrà successivamente affrontare un periodo complicatissimo con ben 6 partite nel giro di 18 giorni.