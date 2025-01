“Staff Inter colpito da Correa”: Inzaghi ci sta pensando

Al termine delle due sedute di allenamento previste quest’oggi, alla vigilia della finalissima di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan, Simone Inzaghi prenderà una decisione definitiva su quella che sarà la formazione del derby della Madonnina.

In particolare, in virtù dell’assenza di Marcus Thuram dal primo minuto, l’allenatore dovrà scegliere chi schierare al posto del francese al fianco di Lautaro Martinez. Al momento è avanti Mehdi Taremi, entrato fra l’altro contro l’Atalanta a inizio secondo tempo.

Come segnalato da La Gazzetta dello Sport, però, “negli allenamenti di Appiano prima di partire e anche in quelli qui in Arabia, lo staff ha visto un Correa assai in palla”. Ragion per cui Inzaghi starebbe pensando nella sua testa ad una clamorosa rimonta dell’argentino ai danni dell’iraniano per partire dal primo minuto domani sera contro i rossoneri.