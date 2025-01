Conceicao: “Lite con Inzaghi? Siamo amici. Inter forte, la rispetto”

Dopo la prima conferenza stampa di Simone Inzaghi di questa mattina, pochi istanti fa è toccato a Sergio Conceicao. Il nuovo allenatore del Milan, dopo l’esordio vincente nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, dovrà affrontare la sua ex Inter nella finalissima di domani sera a Riyad.

Dal rapporto con Inzaghi dopo la mancata stretta di mano in un incrocio tra Porto e Inter, alle sue valutazioni per la partita di domani: ecco alcuni estratti delle parole di Conceicao:

INTER – “Stiamo preparando questa partita, questa finale contro l’Inter, che è una squadra forte e che è abituata a vincere, con lo stesso allenatore e con tanti giocatori che giocano insieme da tanto tempo” .

GARA DA EX – “Rispetto tutte le squadre in cui ho giocato, ma il sentimento è uguale per tutte le squadre che affronto. Abbiamo giocato contro la Juventus dove gioca mio figlio… Il mio sentimento è nei confronti dei miei giocatori. La base per noi deve essere l’ambizione, la fame di vincere un titolo. Abbiamo fatto mezzo passo e ora ne manca un altro. Speriamo che vada bene anche se ci sono difficoltà, la vita è così, spesso dalle difficoltà nascono belle cose”

LITE CON INZAGHI – “Sono episodi che succedono durante una partita, dopo è finita lì. Siamo due uomini di calcio, siamo amici prima e dopo la partita, durante saremo avversari”.