The Athletic – Il Tottenham cerca un difensore: Conte vorrebbe Bastoni

Il difensore centrale nerazzurro è nel mirino del Tottenham

Nuova notizia di mercato in orbita Inter . Secondo The Athletic, una delle fonti più autorevoli nel mondo del calcio, il Tottenham starebbe cercando un nuovo difensore centrale sinistro da inserire nelle rosa di Antonio Conte . Nella lista dei desiderati ci sarebbe un ex giocatore di Conte all'Inter: Alessandro Bastoni .

La buona notizia, però, è che il centrale nerazzurro non è in cima a questa lista: il primo posto è occupato dal difensore del LipsiaGvardiol. Il croato sarebbe la vera prima scelta per il club inglese e, sempre secondo The Athletic, l'Inter non vorrebbe cedere Bastoni, almeno non sotto i 60 milioni di euro.