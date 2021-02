Non solo Barella e Lautaro: pronto al rinnovo anche Bastoni. La proposta dell’Inter

Non solo Nicolò Barella, Lautaro Martinez e Stefan de Vrij. In casa Inter, infatti, è pronto a rinnovare il proprio contratto anche Alessandro Bastoni. Indubbiamente una delle note più liete di questa stagione nerazzurra, nella quale ha offerto una crescita pazzesca sotto tutti i punti di vista. Da “plusvalenza fittizia”, come molti fini studiosi del gioco l’avevano definito, il classe 1999 è diventato non solo titolare dell’Inter (a discapito, è sempre bene ricordarlo, di un certo Diego Godin), ma anche leader assoluto della squadra di Conte ed anche della Nazionale.

Proprio per questa ragione, la società nerazzurra è pronta a blindarlo per evitare di farselo scappare sul mercato. Per lui, scrive La Gazzetta dello Sport, è pronta una proposta di questo tipo: la scadenza attuale fino al 2023 verrà prolungata di un anno, mentre il milione e mezzo stagionale di ingaggio verrà innalzato a 2,5 circa con l’aggiunta di ricchi bonus.

