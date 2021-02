Inter, progetti nobili per Barella: rinnovo, leadership e fascia da capitano. I dettagli

Nicolò Barella diventerà una bandiera dell’Inter. Il progetto del club nerazzurro è chiaro: rinnovo di contratto, adeguamento dell’ingaggio e fascia da capitano al braccio. Non solo, infatti, la scadenza dell’attuale accordo (2024) verrà prolungata di almeno un anno, ma ad essere innalzato sarà anche l’ingaggio attualmente fermo a 2,5 milioni a stagione. L’idea del club è quella di garantirgli almeno un paio di milioni in più, per arrivare ad una quota che sia in linea al rendimento offerto in questo anno e mezzo di Inter.

Passando ai discorsi più ‘nobili’, Barella potrebbe diventare anche il prossimo possessore della fascia di capitano dell’Inter. Quando Samir Handanovic cederà il posto – presumibilmente l’anno prossimo -, infatti, bisognerà nominare anche un nuovo capitano. E Nicolò, spiega La Gazzetta dello Sport, si candida in primissima fila per ereditare il pesante testimone, allontanando tutti i possibili corteggiamenti dal mercato.

