Verso Inter-Lazio, Conte conferma: “Vidal non sta bene, a rischio anche per il derby”

L’ambiente è compatto e voglioso di fare bene, ma oltre alla necessità di dover riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia arriva un’altra brutta notizia per l’Inter di Antonio Conte. Come confermato dallo stesso tecnico in conferenza stampa, infatti, le condizioni di Arturo Vidal non sono ancora migliorate, motivo per il quale il cileno non sarà a disposizione per la sfida di domani contro la Lazio. Addirittura, però, King Arturo potrebbe dover saltare anche il derby contro il Milan, in programma domenica prossima alle ore 15.00.

Ecco cos’ha dichiarato mister Conte su di lui in conferenza stampa: “Vidal non è a disposizione, continua ad avere problemi. Non ha svolto allenamenti con noi, non so se sarà a disposizione per il derby. Arturo deve cercare di recuperare la migliore condizione, si sta portando dietro diversi acciacchi. Deve sorpassare questo periodo”.

