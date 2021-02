Diverbio con Agnelli, Conte si scusa: “Ho sbagliato, avrei dovuto rispondere in altro modo. Le provocazioni…”

Alle 13:30 è andata in scena la conferenza stampa di vigilia di Inter-Lazio, match in programma domani sera alle 20:45 e valido per la 22^ giornata di Serie A. Antonio Conte – come di consueto – ha risposto alle domande dei giornalisti ma questa volta a prendere per primo la parola è stato proprio il mister.

Dopo l’episodio di martedì all’Allianz Stadium di Torino durante la partita di Coppa Italia contro la Juventus, con Conte ed Andrea Agnelli protagonisti, la discussione mediatica si è accesa. Il mister così ha voluto aprire la conferenza per scusarsi e chiudere definitivamente il discorso: ““E’ doveroso fare chiarezza. So che la verità l’hanno vista e sentita tutti, tutti sanno quello che è successo. Penso che noi siamo delle persone, calciatori, allenatori, presidenti, e siamo modelli educativi. Siamo tenuti in qualsiasi circostanza a ricordarcelo, e mi dispiace e mi scuso. Ho reagito nella maniera sbagliata a provocazioni ed insulti. Avrei potuto reagire in maniera più simpatica per far capire che ascoltavo quello che mi veniva detto, con un applauso o un pollice in sù. Ne farò tesoro per la prossima volta. Non voglia che sia attenuante, ho sbagliato. Ora ci concentriamo sul campo che è la cosa più importante per noi”.

