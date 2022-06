Bellanova, l’Inter chiede un cambio di formula al Cagliari: i dettagli

I club avevano precedentemente trovato l'intesa su un passaggio definitivo per 8,2 milioni di euro

Raoul Bellanova resta il nome più vicino all'Inter per le fasce ma ci potrebbe essere un colpo di scena. Negli scorsi giorni, Inter e Cagliari avevano trovato l'intesa finale su un trasferimento a titolo definitivo dell'esterno classe 2000 per la cifra di circa 8,2 milioni di euro.