Lukaku-Inter, strada tracciata: ma per il sì del Chelsea si aspetta ancora?

Ci si avvicina a grandi passi al ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Il belga ha già chiamato diversi ex compagni con parole entusiaste: ma per la chiusura definitiva delle trattativa si dovrà aspettare ancora?

Come scrive La Gazzetta dello Sport, ieri era atteso il vertice telefonico tra l’Inter e il Chelsea per andare andare avanti. Un contatto tra le parti c’è stato, ma soltanto per rinviare la questione di qualche ora. È stata una richiesta del proprietario del Chelsea, Boehly, impossibilitato a presenziare alla conference call per impegni di lavoro negli Stati Uniti. Ora ci sarà da capire se il vertice avverrà già oggi oppure a questo punto avrà luogo da lunedì in poi.