Difesa Inter, Bremer in pole: c’è anche Milenkovic. Ma occhio ad Acerbi

La difesa dell'Inter, la SDB, che ha fatto le fortune dei nerazzurri nelle ultime tre stagioni è pronta dividersi in questa sessione di mercato. Uno di loro partirà, se non due: ecco perché l'Inter sta valutando più opzioni sul tavolo: in particolare, come scrive La Gazzetta dello Sport, i nomi sembrano essere quelli di Bremer, Milenkovic e Acerbi.