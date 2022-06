Inter, il PSG copre d’oro Skriniar con un ingaggio monstre: pronto il rilancio

Il PSG va all'assalto di Skriniar e lo fa coprendolo d'oro: il club parigino è pronto ad offrire un quinquennale da 7,7 milioni di euro netti a stagione, più del doppio dello stipendio che lo slovacco percepisce all' Inter . Il difensore non ha mai manifestato l'interesse di andare via da Milano, anzi. Il club nerazzurro e Skriniar si erano messi d'accordo per prolungare il contratto ma davanti a queste cifre, il rilancio dell'Inter è praticamente nullo.

La cessione di Skriniar servirebbe come il pane per trovare quei milioni d'attivo che l'Inter cercava da questa sessione di mercato. Ma a quale cifra il difensore potrà andare via? Per ora, il PSG ha offerto 50 milioni di euro ma Marotta ne chiede 80. La cifra però potrebbe essere presto raggiunta dai parigini: "C’è una legge non scritta nel calcio - si legge dalla Rosea - che però aiuta a capire certi parametri di costi: l’ingaggio che si garantisce a un giocatore è quasi sempre vicino al dieci per cento del costo del suo cartellino. L’operazione allora è facile: se il Psg ha offerto a Skriniar uno stipendio da oltre sette milioni, significa che è pronto a spingersi fino a 70 milioni per il suo cartellino".