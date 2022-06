Romano: “Lautaro-Tottenham? Il giocatore è stato molto chiaro con l’Inter”

Da mesi si parla di un forte interessamento del Tottenham nei confronti di Lautaro Martinez . La voce è tornata a farsi sentire anche negli ultimi giorni ma il noto esperto di mercato , Fabrizio Romano , ai microfoni di ¡Qué Golazo! ha messo un punto sulla situazione: "Lautaro è super felice all’Inter. Ha appena aperto un nuovo ristorante in centro a Milano, non vuole andare via".

"Vuole davvero restare all’Inter ed è stato molto chiaro con la dirigenza. Sul tavolo dell’Inter non c’è nulla". Ancora una volta, quindi, viene confermata la totale volontà di Lautaro di restare in nerazzurro, così come quella dell'Inter di non cederlo.