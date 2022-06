La Tercera – Sanchez sogna il ritorno al Barcellona: pronto il sacrificio economico

C'è tanto rumore sulla prossima destinazione di Alexis Sanchez . Sappiamo che il cileno è prossimo all'uscita dall'Inter ma non sappiamo dove andrà e in che modalità. La Tercera, noto portale cileno, ha spiegato come El Niño Maravilla stia sognando da diverso tempo un ritorno al Barcellona .

Per diverse ragioni, Sanchez ha manifestato al proprio entourage il desiderio di tornare in blaugrana (dopo la militanza dal 2011 al 2014) ma per ora il Barcellona non ha fatto nessuna mossa in avanti nei suoi confronti. Eppure, il cileno sarebbe disposto addirittura a un sacrificio economico pur di tornare. La volontà di Sanchez, quindi, in questo momento sembrerebbe essere il Barcellona nonostante la corte da mezza Europa per il suo cartellino.