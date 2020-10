Belotti troppo grande per il Torino, rinnovo a rischio: l’Inter e le big osservano

Questo Andrea Belotti è troppo grande per il Torino? La domanda è legittima, così come lo è il paragone tra il suo inizio di stagione e quello di tutta la squadra. 5 gol ed un assist per il Gallo, un pareggio e 3 sconfitte per la squadra di Giampaolo. Il confronto è impietoso e calciomercato.com avvisa: Urbano Cairo potrebbe non farcela a trattenere l’attaccante. Il suo contratto è in scadenza nel 2022, e se fin qui gli assalti delle big (Inter e Milan su tutte) sono sempre stati respinti, adesso la musica potrebbe cambiare, magari già a partire dalla prossima sessione di calciomercato.

I nerazzurri sono alla ricerca di un vice Lukaku, ruolo al momento coperto da Andrea Pinamonti. Portare ad Appiano Gentile Belotti rappresenterebbe un grande passo avanti per l’Inter, che avrebbe così a disposizione un centravanti di ottimo livello per far rifiatare il gigante belga. La possibile operazione a cifre ribassate, quindi, presuppone due scenari: gli occhi delle big sulla ghiotta occasione e la necessità urgentissima da parte del Toro di blindare il suo capitano.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<