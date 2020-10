È sempre più Ital-Inter! Premiato il lavoro di Marotta e Conte: l’analisi della rosa

È sempre più Ital-Inter! La squadra di Antonio Conte, grazie al suo lavoro e a quello di Beppe Marotta, può contare su una base molto solida fatta da calciatori italiani, il famoso ‘zoccolo duro’ che in molti identificano come fondamenta necessaria per poter tornare a vincere. Al netto del discorso trofei, comunque, sembrano davvero lontani i tempi di quell’Inter che, anche per un fattore storico e di DNA, era composta da soli stranieri o quasi. Quella di oggi è italiana, giovane e di qualità, e la gara di ieri sera contro il Genoa è stata una delle testimonianze: difesa totalmente tricolore, clean sheet e vittoria mai in discussione.

Tutti gli italiani della rosa dell’Inter

Nella rosa nerazzurra gli italiani sono ben 9: Daniele Padelli, Andrea Ranocchia, Alessandro Bastoni, Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian, Nicolò Barella, Stefano Sensi, Roberto Gagliardini ed Andrea Pinamonti. Ad essi, poi, si potrebbe aggiungere a breve anche Matias Vecino, che ha fatto richiesta per ottenere il passaporto poiché i suoi nonni erano di origini molisane.

