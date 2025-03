Bergomi svela in diretta il colpo PERFETTO per l’Inter

Il prossimo mercato dell’Inter rappresenterà un punto di passaggio importante nel progetto nerazzurro. Come rivelato da Marotta nell’ultima Assemblea dei Soci, sarebbero previsti degli investimenti importanti, per seguire la volontà di Oaktree di ringiovanire la rosa.

Tra i profili che potrebbero fare al caso dell’Inter, Beppe Bergomi ne ha consigliato al presidente nerazzurro un profilo inedito, che per lui sarebbe perfetto per rafforzare la rosa. Lo ha rivelato intervistato in diretta a Radio Anch’io Sport.

Mercato Inter: il consiglio di Bergomi a Marotta

“Un consiglio a Marotta? Di giocatori che mi piacciono ce ne sono tanti. Dal prossimo anno, come da indicazioni di Oaktree, l’Inter andrà a prendere profili giovani e dal costo contenuto, ma che possono crescere, cercando di mantenere l’attuale ossatura. Magari con qualche partenza, come Frattesi. Se devo fare un nome che mi piace è Isaksen della Lazio, sta facendo molto bene ed è cresciuto tantissimo”.