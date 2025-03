Altra rinuncia alla Nazionale, resta all’Inter: è UFFICIALE

Dopo Nicola Zalewski che non partirà per il ritiro della sua Polonia, anche un altro giocatore dell’Inter non potrà rispondere alla chiamata della sua Nazionale per un infortunio dell’ultim’ora che lo ha frenato e che a quanto pare è più serio del previsto.

Si tratta di Denzel Dumfries che ieri sera nel match contro l’Atalanta si è fermato al 66′ per un infortunio e al suo posto è entrato Bisseck. Il numero 2 nerazzurro ha dovuto rinunciare anche agli impegni con la sua Olanda e a renderlo noto è il profilo X ufficiale della selezione Oranje.